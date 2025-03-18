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«Ленинградка» вышла в полуфинал Суперлиги, обыграв челябинский «Динамо-Метар»

«Ленинградка» вышла в полуфинал Суперлиги, обыграв челябинский «Динамо-Метар»
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Сегодня, 18 марта, волейболистки «Ленинградки» из Санкт-Петербурга в четырёх сетах одолели соперниц из челябинского «Динамо-Метара» в рамках третьего четвертьфинального матча предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд женской PARI Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 22:25, 25:16, 25:20) в пользу волейболисток из Санкт-Петербурга. Счёт в серии 2 -1.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 3-й матч
18 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо-Метар
Челябинск
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Дороничева, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова
Динамо-Метар: Багрянцева, Дементьева, Яргычова, Вдовина, Сорокина, Форналева, Диких, Васильева, Зайцева, Гатина, Мамедова, Руденя, Руссу, Иванкович

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является именно «Динамо-Ак Барс».

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