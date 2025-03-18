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Калининградский «Локомотив» вышел в 1/2 финала Суперлиги, обыграв «Уралочку-НТМК»

Калининградский «Локомотив» вышел в 1/2 финала Суперлиги, обыграв «Уралочку-НТМК»
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Сегодня, 18 марта, волейболистки «Локомотива» из Калининградской области в трёх сетах обыграли «Динамо-Метар» из Свердловской области в рамках третьего четвертьфинального матча предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд женской PARI Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 25:16) в пользу волейболисток из Калининградской области. Счёт в серии – 2-1.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 3-й матч
18 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Парубец, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Каракурт
Уралочка-НТМК: Тица, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Карполь, Бондаренко, Трухина, Фитисова, Павлова, Ваганова, Швыдкая, Протопопова

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является «Динамо-Ак Барс».

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