Калининградский «Локомотив» вышел в 1/2 финала Суперлиги, обыграв «Уралочку-НТМК»

Сегодня, 18 марта, волейболистки «Локомотива» из Калининградской области в трёх сетах обыграли «Динамо-Метар» из Свердловской области в рамках третьего четвертьфинального матча предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд женской PARI Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 25:16) в пользу волейболисток из Калининградской области. Счёт в серии – 2-1.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является «Динамо-Ак Барс».