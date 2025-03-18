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Женская Суперлига: результаты четвертьфинальных матчей 18 марта

Женская Суперлига: результаты четвертьфинальных матчей 18 марта
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Сегодня, 18 марта, прошли третьи матчи четвертьфинальных серий женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, 1/4 финала:

  • «Локомотив» (Калининград) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:0 (25:20, 25:17, 25:16);
  • «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (25:21, 22:25, 25:16, 25:20);
  • «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо» М (Москва) — 3:0 (27:25, 25:23, 25:19).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стало казанское «Динамо-Ак Барс», набравшее 74 очка за 26 игр.

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