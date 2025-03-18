«Заречье-Одинцово» впервые за 10 лет вышло в полуфинал чемпионата России
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«Заречье-Одинцово» из Московской области впервые с 2015 года вышло в полуфинал женской PARI Суперлиги. В двух предыдущих сезонах команда занимала 11-е место.
Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 3-й матч
18 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо М: Лазарева, Володина, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Подкопаева
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Дворникова, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Кострова, Бровкина
18 марта волейболистки «Заречья-Одинцово» вышли в полуфинал, обыграв в трёх сетах соперниц из московского «Динамо» в рамках третьего четвертьфинального матча предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (27:25, 25:23, 25:19) в пользу волейболисток из Подмосковья. Счёт в серии – 2-1.
Перед этим сезоном команду возглавил Константин Ушаков, который сменил на посту главного тренера Андрея Ноздрина. Ранее Ушаков работал с московским «Динамо».
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