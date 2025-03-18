«Заречье-Одинцово» впервые за 10 лет вышло в полуфинал чемпионата России

«Заречье-Одинцово» из Московской области впервые с 2015 года вышло в полуфинал женской PARI Суперлиги. В двух предыдущих сезонах команда занимала 11-е место.

18 марта волейболистки «Заречья-Одинцово» вышли в полуфинал, обыграв в трёх сетах соперниц из московского «Динамо» в рамках третьего четвертьфинального матча предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (27:25, 25:23, 25:19) в пользу волейболисток из Подмосковья. Счёт в серии – 2-1.

Перед этим сезоном команду возглавил Константин Ушаков, который сменил на посту главного тренера Андрея Ноздрина. Ранее Ушаков работал с московским «Динамо».