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Определились все пары и даты матчей 1/2 финала женской Суперлиги

Определились все пары и даты матчей 1/2 финала женской Суперлиги
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Сегодня в женской волейбольной PARI Суперлиге-2024/2025 состоялись матчи квалификационного раунда. По их итогам в полуфинал получили путёвки «Ленинградка» из Санкт-Петербурга, калининградский «Локомотив», подмосковное «Заречье-Одинцово» и «Динамо-Ак Барс» из Казани.

Состав пар 1/2 финала выглядит следующим образом:

  • «Динамо-Ак Барс» (первое место в регулярном чемпионате) – «Заречье-Одинцово» (5);
  • «Локомотив» К (2) – «Ленинградка» (3).

Полуфинальные противостояния будут играться до трёх побед. Первые встречи стартуют 22 и 23 марта. Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является «Динамо-Ак Барс».

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