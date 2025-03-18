Московское «Динамо» вышло в финал турнира в Дубае, обыграв «Банияс»

Московское «Динамо» вышло в финал турнира в Дубае (ОАЭ) NAS Sports Tournament, одолев местный клуб «Банияс». Матч завершился со счётом 3:0 (25:14, 25:10, 25:11) в пользу москвичей.

В финале «Динамо» сыграет с победителем в паре «Гроттаццоллина» — «Падуя».

На групповом этапе подопечные Константина Брянского победили во всех трёх встречах и вышли в полуфинал с первого места.

Ранее «Нова» из Самарской области в заключительном матче группового этапа турнира обыграла «Банияс» со счетом 3:1 (25:23, 20:25, 25:20, 25:20). Эта победа стала первой на турнире для команды Олега Согрина, но не позволила российскому клубу пройти в полуфинал.