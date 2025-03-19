Константин Брянский — о турнире NAS Sports Tournament: думаю, что это уже огромный плюс

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский поделился мнением об участии в турнире NAS Sports Tournament в Дубае.

«Почему поездка на этот турнир была важна? Для того чтобы увидели, как российский волейбол на нём может выступить, как мы можем играть с иностранными клубами. Для этого нужны такие международные соревнования – и неважно, какого уровня. На данном этапе мы не выбираем. Думаю, что это уже огромный плюс», — приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ.

Ранее московское «Динамо» вышло в финал турнира в Дубае (ОАЭ) NAS Sports Tournament, одолев местный клуб «Банияс». Матч завершился со счётом 3:0 (25:14, 25:10, 25:11) в пользу москвичей. В финале российская команда встретится с итальянским клубом «Гроттаццолина».