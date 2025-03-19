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Капитан сборной Бельгии по волейболу высказался за допуск сборной России на Олимпиаду

Капитан сборной Бельгии по волейболу высказался за допуск сборной России на Олимпиаду
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Волейболист «Зенита-Казань» и капитан национальной команды Бельгии Сэм Деру высказался о возможном допуске сборной России на Олимпийские игры.

– Хотели бы встретиться со сборной России на Олимпиаде?
– Конечно, это было бы здорово.

– То есть вы за возвращение российских спортсменов на международную арену?
– На мой взгляд, не стоит смешивать спорт и политику, это несправедливо по отношению к российским спортсменам, они посвятили всю свою жизнь любимому делу, у них тоже есть свои мечты и амбиции. И потенциал выиграть Олимпиаду! Без России Олимпиада в волейболе уже не такая интересная. Так что я буду только приветствовать возвращение сборной России и порадуюсь за своих друзей, — сказал Деру в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров и Олимпиад после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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