Бельгиец Сэм Деру рассказал о рисках при переходе в российский клуб в 2022 году

Бельгийский доигровщик МВК «Зенит-Казань» Сэм Деру рассказал, как принимал решение о возвращении в Россию в 2022 году.

– Вы приехали в Казань осенью 2022 года. Общались с кем-то касательно того, стоит ехать или нет? Наверняка было много сомнений.

– Долго обдумывал все варианты, понимал, что есть и риски, но и моя карьера в Польше тогда шла не так, как я бы хотел. Если бы не Казань, то я бы сделал шаг назад в игровом плане, мне пришлось бы играть за пятую-шестую команду в Италии или Польше и деградировать. Поэтому предпочёл рискнуть и поехать в Казань, нежели терять свои волейбольные навыки. В конце концов, понял, что прямых рисков для жизни и здоровья не будет, поэтому всё нормально. Стоит попробовать, получится – хорошо. Нет – вернусь обратно.

– У вас был хотя бы раз момент, что вы пожалели о переезде в Казань?

– Нет, конечно, поначалу были какие-то сомнения, но я и от всех, кто играл здесь, слышал только хорошее. Это была одна из причин, по которой я согласился. Перед тем как подписать контракт, я поговорил с Майкой и спросил его, как здесь обстоят дела, и он также подтвердил, что в клубе и в городе всё здорово. Не обманул!

К тому же за пару лет в «Динамо» я и сам неплохо узнал Россию, жизнь здесь, людей. Текущая ситуация в мире накладывает определённый отпечаток, но никто не сможет убедить меня, что в России живут какие-то не такие люди, не бывает такого, что все сразу стали плохими. Я встречаю много добрых людей, которые относятся ко мне только позитивно. Так что я рад, что рискнул и воспользовался этим шансом. Риск оправдался, – сказал Деру в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Сэмом Деру читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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