Доигровщик «Зенита-Казань» Сэм Деру ответил на вопрос о сроках своей игровой карьеры

Игрок волейбольного клуба «Зенит-Казань» Сэм Деру поделился мыслями насчёт завершения спортивной карьеры. Он отметил, что у него есть желание проводить больше времени со своим сыном.

– А вы думаете о завершении карьеры? Как долго ещё будете выступать?

– Сложно сказать. На самом деле, несмотря на всю историю травм, моё тело в целом чувствует себя всё лучше и лучше. Так что в целом я чувствую себя хорошо. К тому же в моём возрасте ты уже успел его изучить, можешь заранее предсказать реакцию организма на то или иное действие, сохранять в себе спокойствие и находить решение проблем.

В контексте продолжения карьеры куда важнее тот момент, что я чаще хочу видеться со своим сыном, мне тяжело быть вдали от него. В то же время пока я чувствую в себе силы, пока я могу играть на высшем уровне, я хочу ещё играть. Но как долго это будет продолжаться, предсказать невозможно. Пока огонь внутри меня ещё горит. Так не бывает, что ты сел и решил завершить через год или два. Ты постоянно анализируешь своё состояние, каждый год, – сказал Деру в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Сэмом Деру выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.