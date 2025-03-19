Мужская Суперлига: расписание матчей 1/4 финала 19 марта

Сегодня, 19 марта, пройдут первые матчи 1/4 финала мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня плей-офф чемпионата России.

Волейбол. Суперлига. Мужчины, 1/4 финала (время московское):

15:00. «Зенит» (Санкт-Петербург)— «Локомотив» (Новосибирск).

17:30. «Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово).

19:30. «Белогорье» (Белгород) — «Динамо-Урал» (Уфа).

Еще одна четвертьфинальная пара, «Динамо» (Москва) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), проведёт первый матч 24 марта.

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.