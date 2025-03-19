Сэм Деру: были небольшие проблемы со спиной, но они уже в прошлом

Волейболист МВК «Зенит-Казань» Сэм Деру рассказал, что испытывал проблемы со спиной. Из-за этого ему пришлось пропустить несколько недель в начале сезона-2024/2025.

– Как у вас сейчас со здоровьем?

– Всё в порядке, были небольшие проблемы со спиной, но ничего серьёзного, они уже в прошлом. В начале сезона я пропустил несколько недель. Меня не было в Казани, я уезжал, поскольку мне нужна была небольшая операция, но сейчас всё хорошо.

– Тяжело найти игровой тонус после паузы?

– Нет, это уже привычная история. Мне нужно два-три матча, чтобы вернуться в ритм, после чего я уже играю на своём уровне. Сейчас у нас было достаточно времени, чтобы набрать форму перед матчами плей-офф, поэтому уверен, что каждый в «Зените-Казань» будет играть на все 100%. Точнее, мы уже это показываем. Своей игрой в прошлом месяце я доволен.

– Что вы чувствуете, когда смотрите, как играют ваши партнёры по команде, а вы сами сидите на трибунах?

– У меня в тот момент были другие заботы. Конечно, всегда приятнее находиться на площадке, но пока занимаешься процессом восстановления, разбираешься со здоровьем, тебе не особо до переживаний. А если говорить про игры с трибуны, нервничаешь больше, поскольку не можешь помочь команде, – сказал Деру в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Сэмом Деру выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.