Деру: конкуренция стала выше, не ждём лёгкой прогулки. Но нам неважно, с кем играть

Игрок волейбольного клуба «Зенит-Казань» Сэм Деру высказался относительно конкуренции в сезоне-2024/2025 и готовности команды к матчам плей-офф.

– Как вам в целом текущий сезон «Зенита-Казань»? Есть ощущение, что конкуренция выросла и подтвердить чемпионство будет сложнее.

– Определённо, конкуренция стала выше, несколько команд сделали важные шаги вперёд, стали играть лучше и сплочённее. Не ждём лёгкой прогулки, но нам не так и важно, с кем конкретно играть в плей-офф. Если ты хочешь выиграть титул, ты должен обыграть всех.

Статус фаворита у нас ещё остаётся, за исключением двух проигранных финалов Кубка и Кубка Легенд с Москвой, мы доминировали на протяжении всего сезона. Мы играли очень хорошо как команда, поэтому главное продолжать этот курс и не сходить с него. Любой другой результат, кроме победы, никто не примет. К тому же у нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к плей-офф, и это здорово. Мы смогли и поработать, и отдохнуть. Я думаю, что команда отлично готова к матчам на вылет.

– Поражение в Кубке России придаёт больше мотивации?

– Отчасти помогло нам опуститься на землю, полезно иногда проигрывать, увидеть свои проблемы. Мы и так понимаем, конечно, что каждая игра важна и вы можете проиграть, но поражения мотивируют показать свой истинный уровень. И всё-таки лучше бы мы взяли этот Кубок, если выбирать. Но в тот вечер «Динамо» играло исключительно хорошо, а у нас не было привычной стойкости, чтобы отыграться.

– Кого вы видите главным соперником в плей-офф? Какую команду?

– Главным конкурентом остаётся московское «Динамо», – сказал Деру в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Сэмом Деру выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.