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Деру — об Алекно: важная часть истории казанского волейбола. Большой тренер

Деру — об Алекно: важная часть истории казанского волейбола. Большой тренер
Владимир Алекно
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Игрок волейбольного клуба «Зенит-Казань» Сэм Деру поделился мнением относительно работы главного тренера петербургского «Зенита» Владимира Алекно.

– Что думаете про «Зенит» из Санкт-Петербурга?
– Они быстро прогрессируют, показывают качественный, умный волейбол, у них хороший состав. Случаются ошибки, команда ещё в процессе строительства, но потенциал у них большой. В последнем матче против Питера было очень трудно, и всё-таки жду «Зенит» в чемпионской гонке, скорее, на следующий год.

– Удалось пообщаться с Владимиром Алекно? Знакомы были с ним ранее?
– Разумеется, это большой тренер, важная часть истории казанского волейбола. Особо пообщаться в этих матчах не получилось, но мы здороваемся, хорошо знаем друг друга, несколько раз пересекались и на клубном уровне, и в матчах сборных, – сказал Деру в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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