Деру — о Вербове: удивлён тем, как он выстраивает работу в коллективе

Игрок волейбольного клуба «Зенит-Казань» Сэм Деру высказался относительно работы главного тренера Алексея Вербова.

– Как вы охарактеризуете Вербова-тренера?

– Я был очень удивлён тем, как он выстраивает работу в коллективе. Он молодой тренер, у него не так много тренерского опыта, но он знает, что делает. В команде до сих пор есть ребята, с которыми он сам играл на одной площадке, и он смог выстроить с ними правильные отношения. Это точно нелегко. Ещё мне нравится видеть, как он выстраивает баланс между жизнью и спортом, профессионализмом и досугом.

За короткое время он построил дружный коллектив, звучит банально, но мы ощущаем себя здесь практически как одна семья. Хочется бороться за каждого партнёра по команде, это редкое состояние и важное. Не во всех командах, где я играл до этого, видел подобное отношение. К тому же есть много стереотипов про холодный русский менталитет, сложнее выстраивать какие-то связи, но ему удалось. В плане собственно волейбола у него также много хороших идей, он учится как тренер, и мы вместе с ним.

– Со стороны кажется, что Вербов всегда добрый и никогда не поднимет голоса. Он бывает грубым и жёстким?

– Бывает, что он не в настроении, может быть злым, но никогда не бывает такого, что без причины, что мы этого не заслужили. Случаются конфликты, всё-таки мужской коллектив, это нормально. Но что мне нравится в нормальных мужских взаимоотношениях — если что-то не так, всё говорится сразу и в лицо. Так что конфликт может продлиться час-другой, максимум день. На следующее утро уже всё забывается. А вот в женских командах, я слышал, бывает такое, что до конца сезона игроки могут не разговаривать друг с другом из-за бытовой ссоры, – сказал Деру в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.