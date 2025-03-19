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Деру: с детства поддерживаю «Реал» Мадрид, была маленькая майка Зидана

Деру: с детства поддерживаю «Реал» Мадрид, была маленькая майка Зидана
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Доигровщик волейбольного клуба «Зенит-Казань» Сэм Деру рассказал о любимых футбольных командах и игроках.

– Раньше вы говорили, что не очень любите футбол. Ситуация не изменилась?
– Как сказать. Я в целом спортивный фанат, мне интересно посмотреть любое крупное событие. Но больше всего я люблю волейбол, и если выбирать, то всегда предпочту волейбольный матч, нежели футбол. Если только это не чемпионат Европы или мира, финал Лиги чемпионов. А так стараюсь следить и за футболом по мере возможности, за большими командами, лично знаком с некоторыми большими игроками из сборной Бельгии, что добавляет интереса к просмотру.

– За кого болеете?
– С детства поддерживаю «Реал» Мадрид. У меня даже была маленькая майка Зидана, а потом там играли некоторые бельгийские игроки, следил за ними. Сейчас важную роль в «Реале» играет вратарь Тибо Куртуа. Слежу и за «Манчестер Сити», так как там играет Де Брёйне. Где играют знакомые мне бельгийцы – стараюсь поддерживать эти клубы, – сказал Деру в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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