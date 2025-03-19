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Бельгийский волейболист Деру рассказал о встрече с Новаком Джоковичем в Париже на ОИ

Бельгийский волейболист Деру рассказал о встрече с Новаком Джоковичем в Париже на ОИ
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Доигровщик волейбольного клуба «Зенит-Казань» бельгиец Сэм Деру рассказал о своём увлечении теннисом и назвал любимых теннисистов.

– Читал о ваших симпатиях к теннису. Есть персональные фавориты?
– Мне очень нравился теннис эпохи «Большой тройки», было здорово следить за Джоковичем, Федерером и Надалем, за их противостоянием. Меня как спортсмена вдохновляет их долгий спортивный путь, как они смогли выдерживать такой натиск конкуренции на протяжении столь долгого времени.

Сейчас остался только Джокович, слежу больше за ним. Был рад увидеть его победу на Олимпиаде в Париже, он давно к этому шёл и заслужил этот успех. На самом деле мы даже с ним увиделись тогда на Олимпиаде. Он приходил посмотреть матч сборной Сербии по волейболу, и мы с ним немного поболтали. Удивлён, но он неплохо разбирается в волейболе! Но это часть духа Сербии, там очень спортивная страна, все стараются поддерживать своих ребят во всех видах спорта, – сказал Деру в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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