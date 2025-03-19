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Деру: если выбирать между европейской зимой и российской — выберу снежную в России

Деру: если выбирать между европейской зимой и российской — выберу снежную в России
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Игрок волейбольного клуба «Зенит-Казань» Сэм Деру ответил на вопрос о зимних холодах в России и сравнил их с погодой в Европе.

– Что насчёт погоды? Российские холода не пугают?
– Если вы едете играть в Россию, вы заранее знаете, что будете видеть снежную зиму. Мало для кого это сюрприз, разве что вы совсем не знаете географию. Было бы глупо на моём месте жаловаться в декабре на холод и требовать солнца. Тем более мне нравится снег! Зима на самом деле куда лучше, чем ранняя весна. Сейчас в Казани дождливо и холодно. Вот это бельгийская погода! И она мне не очень по душе, если выбирать между промозглой европейской зимой и снежной российской – я выберу снежную в России.

– Слышал, что вы учите русский язык. Как успехи?
– Если мы бы общались с вами сейчас на русском языке, это был бы очень долгий и не самый интересный разговор. У меня маленький словарный запас, слов 200-300, всё, что нужно, для базовых бытовых нужд, – сказал Деру в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

32-летний Деру начал выступать в России с 2019 года после перехода в «Динамо» (Москва), был признан лучшим игроком команды в сезоне-2019/2020 по версии болельщиков. В 2021 году вместе с «Динамо» стал обладателем трёх трофеев: Кубка ЕКВ, Кубка России и чемпионом России. С 2022 года выступает за «Зенит-Казань».

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