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«Плохо спала и волновалась». Блокирующая «Ленинградки» — о победе над «Динамо-Метар»

«Плохо спала и волновалась». Блокирующая «Ленинградки» — о победе над «Динамо-Метар»
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Блокирующая «Ленинградки» Анна Мельникова поделилась эмоциями после победы команды над «Динамо-Метар» в четвертьфинальной серии чемпионата России.

Третий матч завершился со счётом 3:1 (25:21, 22:25, 25:16, 25:20), общий счёт в серии 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга. «Ленинградка» вышла в полуфинал турнира, где сразится с калининградским «Локомотивом».

«После игры мы почувствовали радость и спокойствие, по крайней мере на некоторое время.

Как настраивались? Я плохо спала и волновалась, а с командой в раздевалке мы договорились поддерживать друг друга на игре, радоваться забитым мячам и не зацикливаться на ошибках. После проигрыша в Челябинске мы разбирали тактические ошибки и сделали акцент на приёме и своей атаке.

Следующий соперник «Локо» – сильная команда. Нам нужно показать свою качественную командную игру и выложиться максимально», — рассказала Мельникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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