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Связующая Филиштинская: не помню, чтобы у «Локомотива» было по-другому

Связующая Филиштинская: не помню, чтобы у «Локомотива» было по-другому
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Связующая калининградского «Локомотива» Ирина Филиштинская поделилась эмоциями от победы над «Уралочкой-НТМК» в 1/4 финала чемпионата России. В полуфинале калининградки сыграют с «Ленинградкой».

«Первое, что я испытываю, и, думаю, вся команда тоже, – это чувство облегчения. Сложно сейчас описывать чувства, плей-офф получился нервным, эмоционально выматывающим. Впрочем, по-другому я и не помню, чтобы было у «Локомотива». Но, начиная с этой стадии, нужно понимать, что каждая игра будет такая. Ещё «Уралочка» очень непростой соперник – эта команда всегда с амбициями. И каждый сезон, неважно, как они играют регулярку, к плей-офф они всегда набирают ход.

Не скажу, что сегодня мы показали свою лучшую игру. И своей игрой не особо довольна. Чувствовалось небольшое напряжение после поражения в Тагиле, но в то же время была уверенность в нашей командной силе, особенно при своих трибунах, которые нас всегда заряжают. И я очень рада, что мы выиграли сегодня в трёх партиях, выиграли характером. И я всех поздравляю с выходом в полуфинал!» — рассказала Филиштинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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