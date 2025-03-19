Бельгиец Деру сравнил государственное устройство Бельгии и Татарстана

Доигровщик волейбольного клуба «Зенит-Казань» Сэм Деру ответил на вопрос о государственном устройстве родной Бельгии и Республики Татарстан.

– Бельгия в плане устройства общества похожа на Татарстан? Здесь тоже два народа, два языка и даже две религии мирно уживаются вместе.

– Я согласен, что-то схожее есть. На самом деле был удивлён в первое время разнообразию культур в Татарстане, когда видишь рядом мечети и храмы, православных и мусульман, русских и татар. В Бельгии вместе живут голландцы и французы, есть ещё немецкие районы, так что у нас тоже довольно мультикультурное общество, и это накладывает определённый отпечаток. Для удобства лучше знать оба языка, ты постоянно соприкасаешься с другой культурой. И это здорово, меняет сознание – ты становишься открытым ко всему, не видишь границ, понимаешь, что они искусственные.

Пусть у других народов отличаются какие-то традиции, бытовой уклад, но в этом нет ничего плохого. Здорово, что в Татарстане татары учат русский, русские – татарский, так вы лучше узнаёте друг друга. У нас ситуация отличается тем, что есть языковые границы, то есть во Фландрии официальный язык голландский, а в Валлонии – французский. А вот Брюссель перемешан для всех. Конечно, если вы живёте в небольшом городе в Валлонии, вы можете не знать голландского, вам он не очень нужен, но если вы путешествуете, взаимодействуете с людьми по всей Бельгии, у вас крупный бизнес – тогда хорошо бы знать и язык своих соседей.

Что мне нравится, современные дети здорово говорят на обоих языках. Раньше это была проблема, в Валлонии не очень стремились учить голландский и нам приходилось подстраиваться. Постепенно страна объединяется в некую общность. Бельгия в своём роде уникальна, у нас два уровня правительств, различные законы, от этого бывает беспорядок, и я сам порой удивляюсь тому, как устроена наша страна. Но в целом это работает, так что всё здорово, – сказал Деру в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Бельгийский волейболист начал выступать в России с 2019 года после перехода в «Динамо» (Москва), был признан лучшим игроком команды в сезоне-2019/2020 по версии болельщиков. В 2021 году вместе с «Динамо» стал обладателем трёх трофеев: Кубка ЕКВ, Кубка России и чемпионом России. С 2022 года выступает за «Зенит-Казань».