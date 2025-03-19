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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Суперлиги

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Суперлиги
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Сегодня, 19 марта, мужской волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга в первом матче четвертьфинала мужской PARI Суперлиги-2024/2025 обыграл представителей «Локомотива» из Новосибирска со счётом 3:2 (25:18, 25:16, 19:25, 22:25, 15:9).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 1-й матч
19 марта 2025, среда. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
2 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кобзарь
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате, помимо казанского «Зенита», стали «Динамо» (Москва), «Белогорье» (Белгород) и «Локомотив» (Новосибирск).

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