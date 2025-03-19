Объявлена символическая сборная четвертьфинала PARI Суперлиги среди женщин

Стала известна символическая сборная четвертьфинальных матчей волейбольной PARI Суперлиги среди женщин.

На позициях блокирующего отметились Виктория Пушина «Динамо М» и Юлия Бровкина из «Заречья-Одинцово». Лучшими доигровщицами признаны Ирина Воронкова из «Локомотива К» и Ольга Брюквина из «Заречья-Одинцово». Также в состав попали либеро Виктория Ганиева из «Заречья-Одинцово», связующая Ирина Филиштинская из «Локомотива К» и диагональная Анастасия Гарелик из «Ленинградки».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является именно «Динамо-Ак Барс».