Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Кузбасс» в первом матче 1/4 финала Суперлиги

Сегодня, 19 марта, мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» в первом матче четвертьфинала мужской PARI Суперлиги-2024/2025 обыграл представителей «Кузбасса» из Кемерова со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).

Ответный матч состоится 23 марта и пройдёт в Кемерове.

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате, помимо казанского «Зенита», стали «Динамо» (Москва), «Белогорье» (Белгород) и «Локомотив» (Новосибирск).