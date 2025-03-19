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Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Кузбасс» в первом матче 1/4 финала Суперлиги

Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Кузбасс» в первом матче 1/4 финала Суперлиги
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Сегодня, 19 марта, мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» в первом матче четвертьфинала мужской PARI Суперлиги-2024/2025 обыграл представителей «Кузбасса» из Кемерова со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 1-й матч
19 марта 2025, среда. 17:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Кузбасс
Кемерово
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Кузбасс: Коваликов, Брагин, Пакшин, Воронов, Маркин, Кречетов, Родригес, Супрунов, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов, Аспарухов

Ответный матч состоится 23 марта и пройдёт в Кемерове.

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате, помимо казанского «Зенита», стали «Динамо» (Москва), «Белогорье» (Белгород) и «Локомотив» (Новосибирск).

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