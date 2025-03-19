«Белогорье» обыграло «Динамо-Урал» в первом матче 1/4 финала Суперлиги
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Сегодня, 19 марта, мужской волейбольный клуб «Белогорье» из Белгорода в первом матче четвертьфинала мужской PARI Суперлиги-2024/2025 обыграл представителей «Динамо-Урал» из Уфы со счётом 3:2 (25:22, 25:20, 23:25, 22:25, 15:9).
Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 1-й матч
19 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 2
Динамо-Урал
Уфа
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Динамо-Урал: Ушков, Костадинов, Сурмачевский, Мельников, Якутин, Крсманович, Шкулявичус, Чанчиков, Урсов, Савин, Фролов, Заволжский, Моторыгин, Тебенихин
Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате, помимо казанского «Зенита», стали «Динамо» (Москва), «Белогорье» (Белгород) и «Локомотив» (Новосибирск).
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