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Мужская Суперлига: результаты четвертьфинальных матчей 19 марта

Мужская Суперлига: результаты четвертьфинальных матчей 19 марта
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Сегодня, 19 марта, прошли первые матчи четвертьфинальных серий мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. PARI Суперлиги-2024/2025, мужчины, плей-офф, 1/4 финала:

  • «Зенит» СПб (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:2 (25:18, 25:16, 19:25, 22:25, 15:9);
  • «Зенит-Казань» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:22, 25:20, 25:20);
  • «Белогорье» (Белгород) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:2 (25:22, 25:20, 23:25, 22:25, 15:10).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

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