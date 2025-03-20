Польский клуб Вильфредо Леона завоевал Кубок вызова
Поделиться
Вчера состоялся ответный финальный матч третьего по престижности еврокубка — Кубка вызова. Польский «Люблин» уступил на выезде итальянской «Чивитанове» 2:3 (25:27, 21:25, 38:36, 25:20, 7:15), но благодаря домашней победе 3:1 завоевал трофей.
Итальянцы были близки к «золотому сету». В третьей партии они смогли отыграться со счёта 19:23 и имели несколько сетболов, но поляки выиграли сверхдлинный сет, а затем и четвёртый игровой отрезок, что позволило им завоевать трофей.
В составе «Люблина» в этом сезоне выступает Вильфредо Леон, знакомый российским болельщикам по выступлениям за казанский «Зенит». Это его первый еврокубок со времён Лиги чемпионов — 2018.
Комментарии
- 20 марта 2025
-
13:00
-
12:56
-
12:17
- 19 марта 2025
-
23:25
-
21:48
-
19:01
-
17:59
-
17:32
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:22
-
12:20
-
11:57
-
11:50
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:30
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
00:47
- 18 марта 2025
-
23:57
-
23:02
-
22:48
-
21:53
-
21:23
-
21:03
-
20:56
-
20:40
-
17:28
-
14:20
-
10:34