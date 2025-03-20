Польский клуб Вильфредо Леона завоевал Кубок вызова

Вчера состоялся ответный финальный матч третьего по престижности еврокубка — Кубка вызова. Польский «Люблин» уступил на выезде итальянской «Чивитанове» 2:3 (25:27, 21:25, 38:36, 25:20, 7:15), но благодаря домашней победе 3:1 завоевал трофей.

Итальянцы были близки к «золотому сету». В третьей партии они смогли отыграться со счёта 19:23 и имели несколько сетболов, но поляки выиграли сверхдлинный сет, а затем и четвёртый игровой отрезок, что позволило им завоевать трофей.

В составе «Люблина» в этом сезоне выступает Вильфредо Леон, знакомый российским болельщикам по выступлениям за казанский «Зенит». Это его первый еврокубок со времён Лиги чемпионов — 2018.