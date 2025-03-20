Алексей Спиридонов стал чемпионом Катара
Поделиться
36-летний российский доигровщик Алексей Спиридонов второй год подряд стал чемпионом Катара. В этом сезоне россиянин помог клубу «Аль-Райан» завоевать титул. Команда Спиридонова выиграла 17 из 18 матчей.
Для россиянина это второй титул подряд. В прошлом сезоне он стал чемпионом Катара вместе с клубом «Аль-Араби». Спиридонов играет в этой стране с 2019 года, его первым клубом в Катаре стал «Аль-Ахли», за который он выступал с 2019 по 2023 год. За это время он выиграл серебряные медали чемпионата и Кубок Катара в 2021 году.
Бронзовыми призёрами чемпионата Катара-2025 в составе клуба «Полице» стали ещё два россиянина — диагональный Арсений Сарлыбаев и доигровщик Артём Сушко.
Комментарии
- 20 марта 2025
-
13:00
-
12:56
-
12:17
- 19 марта 2025
-
23:25
-
21:48
-
19:01
-
17:59
-
17:32
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:22
-
12:20
-
11:57
-
11:50
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:30
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
00:47
- 18 марта 2025
-
23:57
-
23:02
-
22:48
-
21:53
-
21:23
-
21:03
-
20:56
-
20:40
-
17:28
-
14:20
-
10:34