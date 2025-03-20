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В FIVB высказались о возможном допуске россиян до международных соревнований

В FIVB высказались о возможном допуске россиян до международных соревнований
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Пресс-служба Международной федерации волейбола прокомментировала ситуацию с возможным допуском российских спортсменов до международных соревнований.

«Мы продолжаем следить за ситуацией и следовать рекомендациям МОК для международных федераций относительно участия спортсменов с российскими или белорусскими паспортами в командных видах спорта», — сообщили в пресс-службе FIVB корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Ранее президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил, что отсутствие российских волейболистов на международных соревнованиях снижает их уровень.

Напомним, все волейбольные российские сборные и клубы отстранены от международных турниров и Олимпиад после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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