Либеро «Динамо-Метар» рассказала о поражении в 1/4 финала чемпионата России

Либеро челябинского «Динамо-Метар» Тамара Зайцева прокомментировала поражение команды в четвертьфинальной серии чемпионата России с «Ленинградкой».

«Получилась хорошая серия, выиграли один матч, наверное, где-то просто не хватило опыта. В целом, если говорить о чемпионате, он получился интересным, непредсказуемым, много равных команд, поэтому была очень упорная борьба, и, считаю, мы показали достойный результат!

Но на этом сезон не заканчивается, готовимся к играм Кубка России. Будем стараться порадовать своих болельщиков!» — рассказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.