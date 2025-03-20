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Либеро «Динамо-Метар» рассказала о поражении в 1/4 финала чемпионата России

Либеро «Динамо-Метар» рассказала о поражении в 1/4 финала чемпионата России
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Либеро челябинского «Динамо-Метар» Тамара Зайцева прокомментировала поражение команды в четвертьфинальной серии чемпионата России с «Ленинградкой».

«Получилась хорошая серия, выиграли один матч, наверное, где-то просто не хватило опыта. В целом, если говорить о чемпионате, он получился интересным, непредсказуемым, много равных команд, поэтому была очень упорная борьба, и, считаю, мы показали достойный результат!

Но на этом сезон не заканчивается, готовимся к играм Кубка России. Будем стараться порадовать своих болельщиков!» — рассказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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