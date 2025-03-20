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«Новара» Толок и Акимовой вышла в полуфинал чемпионата Италии

«Новара» Толок и Акимовой вышла в полуфинал чемпионата Италии
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Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, провёл третий матч четвертьфинальной серии за выход в полуфинал с «Кьери», где играет россиянка Анастасия Ляшко. Победу в серии со счётом 2-1 одержала «Новара».

Третья встреча между командами с россиянками в составе завершилась со счётом 3:2 (20:25, 25:12, 20:25, 25:17, 15:6) в пользу «Новары». Татьяна Толок принесла команде 13 очков, Акимова на площадку не вышла, а Ляшко даже не попала в заявку на матч.

В полуфинале «Игор Горгондзола» встретится с возглавляющим турнирную таблицу «Имоко Конельяно». Первый матч назначен на 22 марта, второй – на 29 марта. Параллельно за выход в финал турнира сразится «Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова. Команда сыграет с «Веро Воллей».

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