«Так происходит, когда мы ведём 2:0». Волков — о матче «Белогорья» и «Динамо-Урал»

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков прокомментировал победу команды на тай-брейке в первом матче четвертьфинала чемпионата России с «Динамо-Урал». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:19, 25:22, 23:25, 22:25, 15:9).

«Так происходит, когда мы ведём 2:0 и должны дожимать, 3:0, 3:1 выигрывать. Мы закрепостились, а та команда проигрывает, терять нечего, и начинают показывать другой уровень волейбола.

Они подавали очень хорошую подачу, приняли всю нашу, мы начинаем ошибаться на подаче, они забили всю контратаку, мы не забили. И естественно, что все эти моменты приводят к 2:2, где включается уже другой режим, уровень. Но хочу сказать, что, может быть, это даже хорошо и пойдёт нам на пользу, потому что в плей-офф легко не будет и такие игры важны. Важно, что в такой тяжёлый момент мы можем собраться и выигрывать», – приводит слова Волкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.