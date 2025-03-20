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Вербов – о матче «Зенита-Казань» и «Кузбасса» в 1/4 ЧР: мы опасались и ждали худшего

Вербов – о матче «Зенита-Казань» и «Кузбасса» в 1/4 ЧР: мы опасались и ждали худшего
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Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал результат встречи с кемеровским «Кузбассом» в первом матче 1/4 финала чемпионата России. Матч завершился со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:21) в пользу казанцев.

«Мы видели, как «Кузбасс» не дал никакого шанса Красноярску, так что мы опасались и ждали худшего для нас варианта. Готовились к тому, что где-то надо будет потерпеть, не переживать, если от соперника прилетит сумасшедшая подача. У них есть игроки, которые способны играть на кураже.

Может быть, перерыв сказался или стадия турнира, но мы сыграли не слишком раскованно. Рад, что наши ближайшие резервисты во второй партии получили глоток вот этого воздуха плей-офф, потому что это тоже немаловажно. Но у ребят не получилось провести этот отрезок качественно. Думаю, они и сами недовольны. Нельзя ждать, что соперник сам проиграет», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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