Пламен Константинов назвал причину поражения «Локомотива» в матче с «Зенитом» СПб

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов назвал причину поражения команды в первом матче четвертьфинальной серии с петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:18, 25:16, 19:25, 22:25, 15:9) в пользу команды Алекно.

«Мы вернулись с 0:2 за счёт стабилизации игры. Приём, подача, блок, защита тоже. Лучше играли третью и четвёртую партию за счёт этого. Но, к сожалению, в пятой партии было слишком много суеты. Из-за суеты мы и проиграли пятую партию. Это заметно по странным движениям и касаниям мяча в не самых сложных ситуациях.

Надо найти способ контролировать своё желание выигрывать, чтобы оно не приводило к игровому дисбалансу. К сожалению, сегодня Питер показал, что у них больше опыта. Есть игроки с большим опытом, которые в пятой партии сыграли более мастеровито.

Сейчас остаётся только задача попытаться вернуться обратно домой 26 марта. Будем стараться, будем готовиться, будем биться в Питере, чтобы вернуть серию домой», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.