«Такие сложные игры рождают антитела». Алекно — о победе «Зенита» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно оценил победу команды в первом матче 1/4 финала чемпионата России. Встреча с «Локомотивом» завершилась со счётом 3:2 (25:18, 25:16, 19:25, 22:25, 15:9).

«Молодцы. Такие сложные игры, да и сложности вообще, рождают антитела. Они потом и помогают преодолевать проблемы в будущем. После этого матча у нас этих антител точно стало больше.

В первых двух партиях хозяева ошибались больше, мы — меньше. Это правило спорта. Равные две команды, было тяжело. Но танец хорош концовкой. Всё ещё впереди», — приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.