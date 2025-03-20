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«Такие сложные игры рождают антитела». Алекно — о победе «Зенита» в матче с «Локомотивом»

«Такие сложные игры рождают антитела». Алекно — о победе «Зенита» в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно оценил победу команды в первом матче 1/4 финала чемпионата России. Встреча с «Локомотивом» завершилась со счётом 3:2 (25:18, 25:16, 19:25, 22:25, 15:9).

«Молодцы. Такие сложные игры, да и сложности вообще, рождают антитела. Они потом и помогают преодолевать проблемы в будущем. После этого матча у нас этих антител точно стало больше.

В первых двух партиях хозяева ошибались больше, мы — меньше. Это правило спорта. Равные две команды, было тяжело. Но танец хорош концовкой. Всё ещё впереди», — приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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