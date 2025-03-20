Волейболисты московского «Динамо» стали победителями международного турнира в ОАЭ

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Мужской волейбольный клуб «Динамо» Москва стал победителем международного турнира NAS Sports Tournament в Дубае (ОАЭ). В финале соревнований российский клуб не оставил шансов итальянскому «Гроттаццолино» со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:21).

Отметим, что это международное соревнование стало первым для российских команд с февраля 2022 года.

Напомним, на пути к финалу бело-голубые обыграли местные клубы «Банияс» (3:0) и «Хатта» (3:1), итальянскую «Падую» (3:0) и французскую «Тулузу» (3:1).

В турнире также принимала участие «Нова» из Самарской области, однако волжский коллектив не сумел выйти в полуфинал.

Отметим, что ранее от участия в турнире отказался польский клуб «Слепск Сувалки», который не захотел соревноваться с российскими командами.