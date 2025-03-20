Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболисты московского «Динамо» стали победителями международного турнира в ОАЭ

Волейболисты московского «Динамо» стали победителями международного турнира в ОАЭ
Аудио-версия:
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Динамо» Москва стал победителем международного турнира NAS Sports Tournament в Дубае (ОАЭ). В финале соревнований российский клуб не оставил шансов итальянскому «Гроттаццолино» со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:21).

Отметим, что это международное соревнование стало первым для российских команд с февраля 2022 года.

Напомним, на пути к финалу бело-голубые обыграли местные клубы «Банияс» (3:0) и «Хатта» (3:1), итальянскую «Падую» (3:0) и французскую «Тулузу» (3:1).

В турнире также принимала участие «Нова» из Самарской области, однако волжский коллектив не сумел выйти в полуфинал.

Отметим, что ранее от участия в турнире отказался польский клуб «Слепск Сувалки», который не захотел соревноваться с российскими командами.

Материалы по теме
Константин Брянский — о турнире NAS Sports Tournament: думаю, что это уже огромный плюс
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android