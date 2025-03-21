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Константин Брянский высказался о победе «Динамо» на международном турнире в Дубае

Константин Брянский высказался о победе «Динамо» на международном турнире в Дубае
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу своей команды на международном турнире NAS Sports Tournament в Дубае (ОАЭ). 20 марта столичный клуб обыграл в финале итальянскую «Гроттаццолину» со счётом 3-0 (25:23, 25:20, 25:21).

«В первую очередь, хотел бы поблагодарить организаторов турнира — всё прошло на высшем уровне, а также руководство волейбольного клуба «Динамо» и Всероссийской федерации волейбола за то, что мы смогли принять участие в этих соревнованиях. Великолепные ощущения от игры с командами из других стран. Для нас это свежие чувства и эмоции. Конечно же, мы старались не забывать и о подготовке к плей-офф чемпионата России, ротировали состав. Думаю, что многие моменты получились, а теперь будем двигаться дальше. Поддержка трибун ощущалась. И местные болельщики, и присутствовавшие здесь россияне поддерживали команду. Иногда казалось, что играешь на домашней площадке. На самом деле, любой финал – это большой вызов, и особые ощущения в игре против «Гроттаццолины» были.

Готовы ли соревноваться с сильнейшими командами из Европы? Конечно, готовы. Хочется увидеть их на площадке по ту сторону сетки. Это будет большой вызов для нас», — приводит слова Брянского официальный сайт бело-голубых.

Отметим, что это международное соревнование стало первым для российских команд с февраля 2022 года.

Напомним, в турнире также принимала участие «Нова» из Самарской области, однако волжский коллектив не смог выйти в полуфинал.

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