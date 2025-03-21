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В ВФВ высказались о возможном возвращении российского волейбола на международную арену

В ВФВ высказались о возможном возвращении российского волейбола на международную арену
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко рассказал, прояснилась ли ситуация с допуском сборных команд России на международные старты.

«Пока конкретных новостей нет. С международной федерацией у нас много вопросов на обсуждении, но давать прогнозы — дело неблагодарное. Эта ситуация на контроле у президента федерации. Возможно, после его поездки в Эмираты появится дополнительная информация», — сказал Ярёменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее Международная федерация волейбола заявила, что продолжает следовать рекомендациям МОК относительно участия россиян и белорусов в международных турнирах в командных видах.

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