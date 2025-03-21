«Понимали — или мы, или нас». Доигровщица «Заречья» Богданова — о победе над «Динамо»

Доигровщица «Заречья-Одинцово» Алина Богданова рассказала о победе команды в решающем матче 1/4 финала женской Суперлиги с московским «Динамо».

«Была очень эмоциональная игра, мы понимали — или мы, или нас. Мы были больше настроены и больше хотели. Это была игра эмоций, мы выиграли больше за счёт нашего духа, сплочённости, веры друг в друга. Плюс нам очень сильно помогли наши болельщики, было ощущение, что мы играем дома! Спасибо каждому, кто присутствовал и поддерживал нас! Вместе мы победили», — сказала Богданова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

В полуфинале «Заречье-Одинцово» сыграет с казанским «Динамо-Ак Барс». Первый матч серии пройдёт 22 марта в столице Татарстана.