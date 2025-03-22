Женская Суперлига: расписание полуфинальных матчей 22 марта

Сегодня, 22 марта, пройдёт первый полуфинальный матч женской волейбольной PARI Суперлиги — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, 1/2 финала (время московское):

19:00 «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) .

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стало казанское «Динамо-Ак Барс», набравшее 74 очка за 26 игр.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России также является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».