ВФВ опубликовала списки кандидатов в сборные России на 2025 год

Всероссийская федерация волейбола опубликовала списки кандидатов в сборные России на 2025 год.

В расширенный список мужской команды, которую тренирует Константин Брянский, попали 35 человек:

связующие: Константин Абаев («Верона»), Павел Панков («Динамо»), Роман Порошин («Белогорье»), Игорь Кобзарь («Локомотив»), Михаил Вышников (МГТУ), Максим Крескин («Енисей»);

Константин Абаев («Верона»), Павел Панков («Динамо»), Роман Порошин («Белогорье»), Игорь Кобзарь («Локомотив»), Михаил Вышников (МГТУ), Максим Крескин («Енисей»); диагональные: Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Илья Казаченков («Локомотив»), Роман Мурашко («Енисей»), Корней Эннс («Факел»), Максим Сапожков («Динамо»);

Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Илья Казаченков («Локомотив»), Роман Мурашко («Енисей»), Корней Эннс («Факел»), Максим Сапожков («Динамо»); доигровщики: Павел Тетюхин («Белогорье»), Роман Пакшин («Кузбасс»), Егор Клюка, Станислав Динейкин (оба — «Зенит» СПб), Дмитрий Волков, Михаил Лабинский (оба — «Зенит-Казань»), Антон Семышев, Ярослав Подлесных, Денис Богдан (все — «Динамо»), Омар Курбанов («Локомотив»), Максим Бочаров («Енисей»);

Павел Тетюхин («Белогорье»), Роман Пакшин («Кузбасс»), Егор Клюка, Станислав Динейкин (оба — «Зенит» СПб), Дмитрий Волков, Михаил Лабинский (оба — «Зенит-Казань»), Антон Семышев, Ярослав Подлесных, Денис Богдан (все — «Динамо»), Омар Курбанов («Локомотив»), Максим Бочаров («Енисей»); центральные : Виталий Дикарев («Факел»), Артем Вольвич, Роман Романовский, Алексей Кононов (все — «Зенит-Казань»), Ильяс Куркаев, Дмитрий Лызик (оба — «Локомотив»), Илья Власов («Динамо»), Иван Яковлев («Зенит» СПб), Георгий Заболотников («Белогорье»):

: Виталий Дикарев («Факел»), Артем Вольвич, Роман Романовский, Алексей Кононов (все — «Зенит-Казань»), Ильяс Куркаев, Дмитрий Лызик (оба — «Локомотив»), Илья Власов («Динамо»), Иван Яковлев («Зенит» СПб), Георгий Заболотников («Белогорье»): либеро: Илья Фёдоров («Зенит-Казань»), Валентин Голубев («Белогорье»), Евгений Баранов («Динамо»), Сергей Мелкозёров («Локомотив»).

В списке женской сборной России также 35 фамилий. При этом у команды пока нет главного тренера. Список выглядит следующим образом:

связующие: Полина Матвеева («Динамо-Ак Барс»), Анна Озерова («Ленинградка»), Мария Смеленко, Елизавета Синицина (обе — «Динамо» М), Татьяна Дмитриева («Локомотив»);

Полина Матвеева («Динамо-Ак Барс»), Анна Озерова («Ленинградка»), Мария Смеленко, Елизавета Синицина (обе — «Динамо» М), Татьяна Дмитриева («Локомотив»); диагональные: Елизавета Лукьянова («Динамо-Ак Барс»), Мария Халецкая, Валерия Козлова (обе — «Заречье-Одинцово»), Вита Акимова («Новара»), Анна Лазарева («Кузейбору»), Наталия Гончарова («Динамо» М).

Елизавета Лукьянова («Динамо-Ак Барс»), Мария Халецкая, Валерия Козлова (обе — «Заречье-Одинцово»), Вита Акимова («Новара»), Анна Лазарева («Кузейбору»), Наталия Гончарова («Динамо» М). доигровщицы: Ирина Капустина, Ксения Купряшкина (обе — «Динамо» М), Светлана Гатина, Ангелина Сперскайте (обе — «Динамо-Ак Барс»), Валерия Романова, Анастасия Чернова (обе — «Ленинградка»), Татьяна Толок («Новара»), Ксения Парубец, Ирина Воронкова (обе — «Локомотив»), Арина Федоровцева («Фенербахче»);

Ирина Капустина, Ксения Купряшкина (обе — «Динамо» М), Светлана Гатина, Ангелина Сперскайте (обе — «Динамо-Ак Барс»), Валерия Романова, Анастасия Чернова (обе — «Ленинградка»), Татьяна Толок («Новара»), Ксения Парубец, Ирина Воронкова (обе — «Локомотив»), Арина Федоровцева («Фенербахче»); центральные: Полина Беликова («Тулица»), Юлия Бровкина («Заречье-Одинцово»), Ангелина Лазарева, Виктория Пушина (обе — «Динамо» М), Ирина Фетисова («Тяньцзинь»), Ирина Королёва («Динамо-Ак Барс»), Елизавета Кочурина («Зерен Спор»), Варвара Сергеева («Протон»), Валерия Зайцева («Локомотив»);

Полина Беликова («Тулица»), Юлия Бровкина («Заречье-Одинцово»), Ангелина Лазарева, Виктория Пушина (обе — «Динамо» М), Ирина Фетисова («Тяньцзинь»), Ирина Королёва («Динамо-Ак Барс»), Елизавета Кочурина («Зерен Спор»), Варвара Сергеева («Протон»), Валерия Зайцева («Локомотив»); либеро: Валерия Перова («Ленинградка»), Мария Бибина («Динамо-Ак Барс»), Анна Подкопаева («Динамо» М), Алла Галкина («Локомотив»).

Отметим, что в списке кандидатов нет Марины Марковой, выступающей за «Вакифбанк». Ранее появлялись слухи о том, что россиянка может сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Турции.