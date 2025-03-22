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«Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» в первом матче 1/2 финала Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» в первом матче 1/2 финала Суперлиги
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Казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» одержал победу над «Заречье-Одинцово» из Московской области в первом полуфинальном матче женской Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:13).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 1-й матч
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Борисова, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Дворникова, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Кострова, Бровкина

Полуфинальные противостояния будут играться до трёх побед. Завтра, 23 марта, встретятся калининградский «Локомотив» и «Ленинградка».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершился 6 марта 2025 года. В турнире приняли участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является «Динамо-Ак Барс».

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