«Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» в первом матче 1/2 финала Суперлиги

Казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» одержал победу над «Заречье-Одинцово» из Московской области в первом полуфинальном матче женской Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:13).

Полуфинальные противостояния будут играться до трёх побед. Завтра, 23 марта, встретятся калининградский «Локомотив» и «Ленинградка».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершился 6 марта 2025 года. В турнире приняли участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является «Динамо-Ак Барс».