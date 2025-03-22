Стало известно, сколько заработало «Динамо» за победу на международном турнире в Дубае

Мужской волейбольный клуб «Динамо» из Москвы, победивший на международном турнире NAS Sports Tournament в Дубае (ОАЭ), получил чек на 600 тыс. дирхам – 13,8 млн рублей.

Итальянский клуб «Гроттаццолино», уступивший в финале «Динамо», заработал 500 тыс. дирхам – 11,5 млн рублей.

Напомним, NAS Sports Tournament проходил в Дубае с 12 по 20 марта. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) изменила расписание плей-офф чемпионата России из-за участия «Динамо» в турнире. Москвичи начнут игру в четвертьфинале со 2-го тура. Первая игра с «Динамо-ЛО» состоится 24 марта, вторая — 27 марта, а третья, при необходимости, 30 марта.