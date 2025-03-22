Женская Суперлига: результаты игрового дня 22 марта

Сегодня, 22 марта, прошёл первый полуфинальный матч женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025.

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, 1/2 финала:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (25:17, 25:19, 25:13).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стало казанское «Динамо-Ак Барс», набравшее 74 очка за 26 игр.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершился 16 марта 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России также является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».