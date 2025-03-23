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Мужская Суперлига: расписание матчей 1/4 финала 23 марта

Мужская Суперлига: расписание матчей 1/4 финала 23 марта
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Сегодня, 23 марта, пройдут ответные матчи 1/4 финала мужской волейбольной PARI Суперлиги — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/4 финала (время московское):

  • 13:00 «Кузбасс» (Кемерово) — «Енисей» (Красноярск);
  • 14:00 «Динамо-Урал» (Уфа) — «Белогорье» (Белгород);
  • 16:00 «Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Новосибирск).

Еще одна четвертьфинальная пара, «Динамо» (Москва) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), проведёт первый матч 24 марта.

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
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