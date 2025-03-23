Казанский «Зенит» уверенно вышел в полуфинал чемпионата России

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Сегодня, 23 марта, мужской волейбольный клуб «Зенит» из Казани во втором матче четвертьфинала чемпионата России среди команд PARI Суперлиги-2024/2025 обыграл представителей кемеровского «Кузбасса» со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:19).

В первом матче «Зенит-Казань» обыграл «Кузбасс» со счётом 3:0 (25:22, 25:12, 25:10). Счёт в серии 2-0 в пользу «Зенита». Таким образом, команда из Казани вышла в полуфинал соревнований.

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате, помимо казанского «Зенита», стали «Динамо» (Москва), «Белогорье» (Белгород) и «Локомотив» (Новосибирск).