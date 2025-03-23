Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Казанский «Зенит» уверенно вышел в полуфинал чемпионата России

Казанский «Зенит» уверенно вышел в полуфинал чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 марта, мужской волейбольный клуб «Зенит» из Казани во втором матче четвертьфинала чемпионата России среди команд PARI Суперлиги-2024/2025 обыграл представителей кемеровского «Кузбасса» со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:19).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Кузбасс: Томм, Брагин, Пакшин, Воронов, Маркин, Кречетов, Родригес, Супрунов, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов, Аспарухов
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

В первом матче «Зенит-Казань» обыграл «Кузбасс» со счётом 3:0 (25:22, 25:12, 25:10). Счёт в серии 2-0 в пользу «Зенита». Таким образом, команда из Казани вышла в полуфинал соревнований.

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате, помимо казанского «Зенита», стали «Динамо» (Москва), «Белогорье» (Белгород) и «Локомотив» (Новосибирск).

Материалы по теме
Мужская Суперлига: расписание матчей 1/4 финала 23 марта
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android