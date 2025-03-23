«Белогорье» вышло в полуфинал чемпионата России

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Сегодня, 23 марта, мужской волейбольный клуб «Белогорье» из Белгорода во втором матче четвертьфинала мужской PARI Суперлиги-2024/2025 обыграл представителей клуба «Динамо-Урал» из Уфы со счётом 3:2 (25:23, 22:25, 28:26, 19:25, 16:14).

В первом матче «Белогорье» обыграло «Динамо-Урал» со счётом 3:2 (25:22, 25:20, 23:25, 22:25, 15:9). Счёт в серии 2-0 в пользу «Белогорья». Таким образом, команда из Белгорода вышла в полуфинал соревнований.

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате, помимо казанского «Зенита», стали «Динамо» (Москва), «Белогорье» (Белгород) и «Локомотив» (Новосибирск).