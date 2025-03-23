Санкт-петербургский «Зенит» вышел в 1/2 финала Суперлиги, одолев новосибирский «Локомотив»

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Сегодня, 23 марта, мужской волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга во втором матче четвертьфинала мужской PARI Суперлиги-2024/2025 обыграл представителей клуба «Локомотив» из Новосибирска со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:19).

В первом матче «Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 3:2 (25:18, 25:16, 19:25, 22:25, 15:9). Таким образом, счёт в серии — 2-0 в пользу «Зенита».

Победителем предварительного этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимали участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате, помимо казанского «Зенита», стали «Динамо» (Москва), «Белогорье» (Белгород) и «Локомотив» (Новосибирск).