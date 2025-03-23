«Ленинградка» одолела калининградский «Локомотив» в первом матче полуфинала Суперлиги
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Волейбольный клуб «Ленинградка» из Санкт-Петербурга одержал победу над калининградским «Локомотивом» в первом полуфинальном матче женской Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:22, 19:25, 29:27, 15:25, 16:14).
Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 1-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
2 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Парубец, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Дороничева, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова
Полуфинальные противостояния будут играться до трёх побед. Ранее «Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:13).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершился 16 марта 2025 года. В турнире приняли участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является «Динамо-Ак Барс».
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