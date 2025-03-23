«Ленинградка» одолела калининградский «Локомотив» в первом матче полуфинала Суперлиги

Волейбольный клуб «Ленинградка» из Санкт-Петербурга одержал победу над калининградским «Локомотивом» в первом полуфинальном матче женской Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:22, 19:25, 29:27, 15:25, 16:14).

Полуфинальные противостояния будут играться до трёх побед. Ранее «Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:13).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершился 16 марта 2025 года. В турнире приняли участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является «Динамо-Ак Барс».