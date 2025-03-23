Россиянка Кузнецова перейдёт из бразильской «Прайи» в японскую «Карию»

25-летняя российская доигровщица Софья Кузнецова в следующем сезоне будет выступать за японский волейбольный клуб «Куинсис Кария». Об этом сообщает volleynews.it.

В текущем сезоне «Кария» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Японии. Бразильская «Прайя», за которую сейчас выступает россиянка, занимает первое место в турнирной таблице национального чемпионата.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Прайя» Кузнецовой заняла второе место в чемпионате Бразилии, а россиянка вошла в символическую сборную вместе с Ронни Перри как лучшая доигровщица турнира. В составе команды она также выиграла Кубок Бразилии и клубный чемпионат Южной Америки.

25-летняя спортсменка перешла в бразильскую команду в 2023 году. До перехода Кузнецова провела два сезона в итальянском «Кунео». В России Софья играла за «Сириус», «Ленинградку» и московское «Динамо».